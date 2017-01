Crisi, Standard & Poor's declassa il debito spagnolo da "A" a "BBB+"

foto Afp 06:15 - Standard&Poor's ha abbassato il rating a lungo termine sul credito sovrano della Spagna, che così è passato da "A" a "BBB+". Inoltre, ha abbassato il rating a breve termine da "A1" a "A2". L'outlook sul rating a lungo termine è negativo. Il declassamento è stato assegnato per il rischio che Madrid sia costretta ad innalzare l'ammontare del suo debito pubblico e debba sostenere le banche iberiche. - Standard&Poor's ha abbassato il rating a lungo termine sul credito sovrano della Spagna, che così è passato da "A" a "BBB+". Inoltre, ha abbassato il rating a breve termine da "A1" a "A2". L'outlook sul rating a lungo termine è negativo. Il declassamento è stato assegnato per il rischio che Madrid sia costretta ad innalzare l'ammontare del suo debito pubblico e debba sostenere le banche iberiche.

Il downgrade, spiega l'agenzia, riflette i timori di un aumento dei rischi della posizione finanziaria della Spagna, dovuto in particolare al "deterioramento della traiettoria del deficit di bilancio per il periodo 2011-2015 in contrasto con le precedenti previsioni" e alla "probabilità che il governo debba fornire un nuovo sostegno finanziario al settore bancario".



Tagliato anche il rating di Fiat

Standard and Poor's ha tagliato il rating di Fiat a "BB-" da "BB". L'outlook è mantenuto stabile. Il taglio del rating, secondo Standard & Poor's, riflette in primo luogo "la debole performance di Fiat in Europa". L'agenzia ritiene che Fiat "continuerà a soffrire della sovracapacità dell'industria e della sottoutilizzazione dei suoi impianti in Europa nei prossimi anni". L'outlook stabile viene mantenuto in conseguenza della "adeguata liquidità e della ripresa di Chrysler".Standard & Poor's si aspetta inoltre una debole domanda dei consumatori soprattutto in Italia.