Istat: metà delle pensioni sotto i mille euro 15:42 - Le famiglie italiane risentono della recessione in atto e la loro ricchezza è diminuita ma il loro indebitamento rimane contenuto. Lo afferma la Banca d'Italia nel rapporto sulla stabilità finanziaria. Giovano i bassi tassi di interesse sui mutui in essere e la tenuta dei prezzi delle case. I rischi arrivano dalla debole dinamica dei redditi.

La Banca d'Italia sottolinea come nei primi nove mesi del 2011 la ricchezza netta delle famiglie sia diminuita a causa del calo dei prezzi delle attività finanziarie, mentre quella reale è rimasta stabile. I debiti finanziari, si legge nel rapporto, rimangono bassi nel confronto dei principali Paesi mentre non si profilano rischi di bolla immobiliare con una sostanziale stabilità dei prezzi del mercato anche se il numero di compravendite continua a scendere.



Nel quadro disegnato dalla Banca d'Italia, i prestiti delle banche a famiglie e imprese riprenderanno a crescere solo nella parte finale del 2012 e ci vorrà tempo affinché i fondi Bce affluiscano all'economia. Bankitalia segnala però una domanda debole dovuta alla recessione e al calo dell'occupazione. A gennaio 2013 inizierà a ridursi anche il rapporto debito/Pil dell'Italia, anche se i tassi dei titoli di Stato dovessero aumentare e la crescita risultasse inferiore alla attese.



Imprese dopo moratoria tornano a pagare i crediti

Secondo Bankitalia, il 60% delle aziende che hanno avuto accesso alla moratoria sui crediti varata nel 2009 (e ora replicata) sono tornate a pagare con regolarità i prestiti. Si esclude così il rischio di 'eccessiva tolleranza' dalla misura con il mantenimento di 'aziende zombie' e di perdite occultate nei bilanci bancari. L'istituto centrale segnala come la maggiore quota di aziende tornate regolari sia fra coloro che all'avvio presentavano condizioni finanziarie solide.