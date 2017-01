foto Afp

- La Bce conferma le preoccupazioni per il panorama di crescita dell'Unione europea. "Dovremmo vedere cosa succede nei prossimi mesi per capire se il nostro scenario base è in pericolo oppure no", ha detto il vicepresidente della Banca Centrale Europea, Vitor Constancio. A tal proposito, ha anticipato il commissario europeo al Mercato interno, Michel Barnier, Bruxelles proporrà 12 misure chiave per la crescita "entro settembre".