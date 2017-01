foto Ansa Correlati Il governo compra 400 auto blu

12:28 - Nel 2010 il 45,4% dei pensionati, 7,6 milioni in totale, ha ricevuto assegni (uno o più) per un importo medio totale mensile inferiore a 1.000 euro secondo la rilevazione condotta dall'Istat insieme all'Inps. Per 2,4 milioni di persone (il 14,4%) il trattamento non supera invece i 500 euro al mese. Il rapporto rivela inoltre che, tra i 16,7 milioni complessivi di pensionati, il 3,5% ha meno di 40 anni.

Nel complesso, sempre nel 2010, la spesa per le per prestazioni pensionistiche è risultata pari a 258,4 miliardi di euro, cioè l'1,9% in più rispetto all'anno precedente. Diminuisce invece la sua incidenza sul Pil: il 16,64%, a fronte del 16,69% del 2009.



Tre pensionati su cento sono Under 40

Il 3,5% del popolo dei pensionati, cioè circa 580mila persone, ha meno di 40 anni, mentre il 70,9% supera i 64 anni. E ben il 25,6% del totale è di un'età compresa tra i 40 e i 64 anni.



Al Sud 82 pensionati su 100 lavoratori

Inoltre, se si rapporta il numero dei pensionati alla popolazione occupata, nel 2010 l'Istat ha calcolato che in Italia ci sono 71 pensionati ogni 100 occupati. Il rapporto nel Mezzogiorno è addirittura di 82 pensionati ogni 100 occupati, mentre al Nord siamo a 66 contro 100. A livello nazionale, tra il 2001 e il 2006 il rapporto è diminuito, passando da 74 a 70 pensionati ogni 100 occupati, si è mantenuto costante nei successivi due anni ed è salito a 71 nel 2009 e 2010.



Un popolo di oltre 16 milioni di persone

In totale i pensionati sono 16,7 milioni e percepiscono, in media, 15.471 euro all'anno. Tra di loro, sono 5,2 milioni (il 31,1% del totale) le persone che percepiscono più di 500 e meno di 1.000 euro al mese, mentre il 23,5% di loro ricevono tra 1.000 e 1.500 euro. Il rimanente 31,1% supera i 1.500 euro. L'importo medio delle pensioni è pari a 10.877 euro, superiore di 237 euro rispetto al 2009 (+2,2%). Le pensioni di vecchiaia assorbono il 71% della spesa pensionistica totale, quelle ai superstiti il 14,9%, quelle di invalidità il 4,5%; le pensioni assistenziali pesano per il 7,9% e le indennitarie per l'1,7%.



La geografia dei pensionati

Il 47,9% delle pensioni viene erogato al Nord, secondo i dati dell'Istat, il 20,5% va alle regioni del Centro e il restante 31,6% al Mezzogiorno. Il 67,3% dei pensionati percepisce un solo trattamento, il 24,8% ha diritto a due e il 6,5% a tre; il restante 1,4% è titolare di quattro o più pensioni. Le donne rappresentano il 53% dei pensionati e percepiscono assegni di importo medio pari a 12.840 euro, contro i 18.435 euro degli uomini; il 54,9% delle donne riceve meno di 1.000 euro, a fronte di una quota del 34,9% tra gli uomini. Il 48,5% dei pensionati ha tra i 65 e 79 anni, il 22,3% ne ha più di 80; il restante 29,1% non ha ancora raggiunto i 65 anni.