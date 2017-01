foto Ap/Lapresse Correlati Monti: "Rigore e crescita, senza scorciatoie"

12:43 - L'Europa deve dotarsi di un meccanismo per la "risoluzione" dei problemi delle banche in difficoltà, cioè per una ristrutturazione svolta in maniera coordinata. A chiederlo è il presidente della Bce, Mario Draghi, che ritiene "importantissimo" affrontare questo nodo. Altro obiettivo, per Draghi, è una maggiore sorveglianza sulle banche: i mercati hanno subito una profonda riforma, ma è "fondamentale" che tali riforme vengano attuate.

Il governatore dell'Eurotower ha poi sottolineato che anche una maggiore sorveglianza sugli istituti di credito è un "chiaro" obiettivo da perseguire. Prima della crisi, secondo Draghi, c'era una "sistematica sottovalutazione dei rischi di credito" nazionali di alcuni Paesi. Con la crisi, aggiunge, si è "fermata" l'integrazione finanziaria, che in alcuni casi è perfino arretrata. E proprio l'integrazione finanziaria è un fattore fondamentale di stabilitù all'interno dell'area euro.



Ecco dunque la necessità, avverte il presidente, di creare un meccanismo per ristrutturare gli istituti di credito in difficoltà. "Lavorare a questo - dice - sarebbe di grande aiuto in questa congiuntura".