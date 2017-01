foto Ap/Lapresse

09:16

- La Borsa di Milano apre la seduta in rialzo, con il Ftse Mib in progresso dello 0,11% a 14.621 punti e il Ftse All Share dello 0,20% a 15.643 punti. Contrastata l'apertura delle altre principali piazze europee: a Francoforte Dax 6.707 punti (+0,04%); a Parigi Cac 3.233 punti (-0,01%); a Bruxelles Bel 20 2.232 punti (-0,48%); a Londra Ftse 5.732 punti (+0,24%); ad Amsterdam Aex 309,88 punti (+0,61%).