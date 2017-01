foto Ap/Lapresse

15:40

- "Monti non sta facendo un buon lavoro perché ha annunciato un programma di rigore, equità e crescita e vediamo solo il rigore". Questa la critica del segretario della Cgil, Susanna Camusso, durante le celebrazioni del 25 Aprile a Milano. Camusso ha poi aggiunto che "non vediamo equità nei provvedimenti, soprattutto non vediamo crescita e lavoro".