foto Dal Web Correlati Ecco il modulo da compilare 16:15 - Stipendio mensile di 2.200 euro lordi. Mansioni: stare all'aria aperta in mezzo ad un giardino e controllare il lavoro di un tosaerba. E' la proposta della Fercad di Altavilla Vicentina (Vicenza) assieme al colosso Husqvarna, azienda svedese leader nel settore dell'equipaggiamento da giardino. L'insolita campagna di selezione di personale, è aperta sino al 4 maggio all'insegna dello slogan "Pigri si diventa".

La mansione consentirà al fortunato selezionato di supervisionare l'attività di un tosaerba automatico gestendo, nel frattempo, i social network dell'azienda, cimentandosi così nella professione più ricercata degli ultimi tempi, il Social media marketing.



Il mese di lavoro sarà compreso nel periodo tra il 21 maggio e il 24 giugno nella sede di Altavilla nella quale il prescelto dovrà stare con un occhio rivolto alla macchina che lavorerà autonomamente e l'altro al tablet o al computer. ''Ci mettiamo in gioco - racconta Roberto Ferraretto, presidente Fercad - e lo facciamo con una comunicazione trasparente ed immediata. Per comunicare le potenzialià di Automower, la gamma più all'avanguardia del mercato, ci affidiamo all'esperienza diretta che farà la persona che selezioneremo e che sarà libera di comunicare le proprie sensazioni attraverso i canali social''.



Un'idea che sembra aver già funzionato visto che quella del ''social-pigro'' ha già catturato l'attenzione di diverse migliaia di persone su Facebook, pronti a combattere la mancanza di lavoro.



''L'iniziativa 'Pigri si diventa' - precisa Alberto Bonato, direttore dell'azienda vicentina - metterà alla prova il candidato nella sua capacità di comunicare l'esperienza e i vantaggi che nascono dall'affidare il taglio del prato ad una macchina completamente automatica che non consuma, non produce emissioni ed elimina l'uso di fertilizzanti, potendo così dedicarsi a tempo pieno a perfezionare le proprie abilità social''.



Originale anche la domanda di assunzione. Per accettare la sfida basterà compilare il curriculum sul sito Mondohusqvarna.it, caricando magari un video con una breve presentazione di sè.