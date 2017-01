foto Ap/Lapresse Correlati Stipendi ancora fermi 19:09 - I dati macroeconomici più recenti sono "ambigui" e segnalano "incertezza" per le prospettive economiche dell'area euro. Lo ha detto il presidente della Banca centrale europea, Mario Draghi, in un'audizione al Parlamento Ue. "Anche con un 'firewall' più grande, i Paesi dell'Eurozona devono continuare a operare correzioni strutturali", è stato il monito di Draghi. E sullo stato delle banche dice: "Useranno liquidità per dare fiato a economia". - I dati macroeconomici più recenti sono "ambigui" e segnalano "incertezza" per le prospettive economiche dell'area euro. Lo ha detto il presidente della Banca centrale europea, Mario Draghi, in un'audizione al Parlamento Ue. "Anche con un 'firewall' più grande, i Paesi dell'Eurozona devono continuare a operare correzioni strutturali", è stato il monito di Draghi. E sullo stato delle banche dice: "Useranno liquidità per dare fiato a economia".

"Tasse recessive ma l'emergenza..."

"Un consolidamento fiscale attuato solo attraverso l'aumento delle tasse è sicuramente recessivo". Lo ha detto il presidente della Bce, Mario Draghi, in risposta alla domanda di un europarlamentare italiano. Draghi ha detto che sarebbe meglio tagliare spese improduttive, ma nell'urgenza "è più facile aumentare le tasse".



Promosso il governo di Madrid

La Spagna, secondo Draghi, sta facendo sforzi considerevoli e non abbiamo ragioni di dubitare dell'impegno assoluto del governo di condurre le riforme necessarie". Nella sua valutazione il numero uno della Bce ha sottolineato come la Spagna abbia fatto "progressi straordinari".



Via a misure strutturali

Sul lato delle politiche di bilancio i Paesi dell'Eurozona hanno fatto progressi, servonoora misure "strutturali" per rilanciare la crescita. E' l'altro consiglio di Mario Draghi agli stati dell'Unione Europea. Aver messo in piedi un Fondo salva-stato, aggiunge il presidente della Bce, rafforzato e aver aumentato le risorse del Fmi di 430 miliardi di dollari non cambia la linea sulla quale devono attestarsi i governi Eurozona: "Devono continuare a realizzare gli aggiustamenti di bilancio e strutturali" che si impongono per superare la crisi.



"Rischi dal prezzo del petrolio"

Il contesto, dice Draghi, rimarrà di "modesta crescita" e "rischi arriveranno dal prezzo del petrolio". Ci sono ancora "rischi al ribasso" dell'economia "per un ritorno delle tensione sui mercati finanziari".



Le banche diano liquidità all'economia

La Banca centrale europea ha fornito liquidità al sistema bancario, "avvicinandola all'economia reale" e il presidente Mario Draghi è ora "fiducioso" che le banche utilizzino questa liquidità proprio per fare il loro mestiere, cioè fornire credito a imprese e famiglie, anche se "la Bce non può intervenire sull'uso che le banche fanno della liquidità: è una loro prerogativa".