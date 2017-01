foto Ap/Lapresse

09:22

- Apertura positiva per la Borsa di Milano, con l'indice Ftse Mib che sale dello 0,72% a 14.294,66 punti e il Ftse All-Share che avanza dello 0,68% a 15.313,46 punti. Avvio in rialzo anche per le altre borse europee sulla scia dell'ottimismo alimentato dai buoni risultati societari trimestrali. Gli occhi sono puntati sulla riunione del Fomc della Fed che dovrebbe lasciare i tassi di interesse fermi.