Apple sorride, è boom di utili: +94%

Boom di utili per Apple nel secondo trimestre, con un balzo del 94% grazie alle vendite del'iPhone e al successo del nuovo iPad. Si tratta di un risultato che va ben oltre le aspettative. L'utile netto è salito a 11,6 miliardi, 12,30 dollari per azione, con le entrate aumentate del 59% per un totale di 36,9 miliardi.

Il numero uno dell'azienda, Tim Cook, può essere più che soddisfatto. I risultati dicono che le cose sono andate decisamente meglio del previsto. Le entrate sono quindi aumentate del 59%, per un totale di 36,9 miliardi di dollari. Il giro d'affari della società piu' valutata al mondo ha quindi subito un incremento del 59%, pari a 39,19 miliardi di dollari. Si tratta di numeri che - almeno per il momento - spazzano via ogni timore per un possibile rallentamento nelle vendite di Apple - soprattutto degli iPhone - a causa di una sempre più agguerrita concorrenza nel settore degli smartphone e dei tablet.



Sono ancora i numeri a dirlo. Da aprile a giugno il gruppo fondato da Steve Jobs ha venduto ben 11,9 milioni di nuovi iPad (+151%) e raddoppiato le vendite di iPhone con 35,1 milioni telefoni (+88%). Soprattutto quest'ultimo risultato è stata accolto con grande soiddisfazione a Cupertino, viste le preoccupazioni per il calo delle vendite di iPhone da parte degli operatori telefonici americani Verizone e AT&T. Per quanto riguarda gli altri prodotti di Apple, le vendite del Mac sono aumentate del 7%, per un totale di 4 milioni di computer, mentre - unica nota stonata - continua il calo nelle vendite dell'iPod: meno 15%, per 7,7 milioni di pezzi.



Cook, in una nota, esprime tutta la sua soddisfazione per l'ottima performance del gruppo che guida dalla morte di Jobs: "Siamo felicissimi per aver venduto più di 35 milioni di iPhone e quasi 12 milioni di iPad durante il trimestre", afferma, promettendo tante altre novità per i mesi a venire. Magari anche quell'iPad mini di cui molto si è parlato ultimamente (potrebbe uscire entro l'anno) ma di cui ancora non vi è alcuna certezza.