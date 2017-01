foto LaPresse

17:51

- Le borse europee rimbalzano dopo lo scivolone della vigilia, chiudendo in forte rialzo una seduta volatile. Seduta ampiamente positiva a Piazza Affari: l'indice Ftse Mib ha chiuso in crescita del 2,48% a 14.192 punti, l'Ftse All Share il 2,27% a 15.209 punti. Forti acquisti su Ferragamo, Fiat e Pirelli. Negative Autogrill e Mediobanca.