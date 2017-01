Facebook a un passo dal miliardo

Sebbene il boom dei ricavi faccia segnare uno stratosferico 45% in più (per il valore di 1 miliardo e 6 milioni di dollari), nell'ultimo trimestre i ricavi sono in calo del 6%. E il guadagno per utente segna un -12%: questo significa che l’ultimo arrivato nella Facebook Family vale meno perché attira meno pubblicità. I 51milioni di amici aggiunti negli ultimi mesi provengono infatti da paesi più poveri e attirano e creano meno advertisement. I ricavi netti del trimestre sono così scesi da 302 milioni di dollari a 205. E i guadagni per azione sono calati da 11 a 9 centesimi.

Ad aumentare sono solo gli amici e le spese. Come quella per Instagram, l’applicazione costata due settimane fa un miliardo di dollari. Certo non si può parlare di crisi. Soprattutto in vista del debutto in borsa della società. Allora si vedrà se Facebook sarà in grado di conservare la quotazione da 100 miliardi di dollari che gli esperti le hanno attribuito. Le spese però sono in rialzo: in un anno tra nuovi server, gli stipendi dei dipendenti in crescita (da 2.431 a 3.539), le uscite sono passate da 243 a 667 milioni di dollari. E c’è chi parla di esplosione delle social bolla. Che farà sparire siti minori e diminuirà il valore dei colossi esistenti. Facebook è avvertita.