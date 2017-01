Apre il bando del Premio G. Marzotto: fino al 30/06 si reclutano le migliori idee d'impresa

foto Ufficio stampa

- Dal 19 aprile al 30 giugno si apre la fase di recruiting della seconda edizione del Premio Gaetano Marzotto. Il riconoscimento dedicato a una nuova idea di fare impresa, che oltre a un premio in denaro, mette a disposizione partner e network per sviluppare al meglio il progetto. Con durata decennale, il Concorso, che rientra nell’attività dell’Associazione Progetto Marzotto, voluto da Giannino Marzotto, mira a creare una piattaforma dell’innovazione in Italia, seguendo l’esempio di quanto fece Gaetano Marzotto, nella prima metà del ‘900, riuscendo a coniugare capacità imprenditoriale e visione sociale.Se Progetto Marzotto nasce per creare, attraverso una serie di azioni diversificate un nuovo tessuto sociale ( www.progettomarzotto.org ), il Premio Gaetano Marzotto ne è un’appendice, con l’obiettivo di individuare e promuovere lo sviluppo di nuove idee imprenditoriali, in grado di rispondere a criteri di sostenibilità economico-finanziaria e generare al tempo stesso benefici concreti per il territorio italiano, in primis occupazionali, rivolgendosi alle realtà più ‘giovani’ e vivaci del nostro Paese. Vinto lo scorso anno dai progetti Micro4Art, microrganismi per il restauro di superfici lapidee d’interesse artistico; TICE per crescere e imparare interconnessi e Vinswer, piattaforma online che permette di monetizzare le proprie competenze, il Premio si presenta, per il suo secondo appuntamento, rinnovato, articolando il terzo concorso in tre riconoscimenti e annunciando un montepremi cresciuto, di 450.000 complessivi, così ripartiti: