foto Ap/Lapresse

09:18

- Apertura in rialzo per la Borsa di Milano. Il Ftse Mib ha avviato le contrattazioni con un guadagno dell'1% a 13.990 punti. L'All Share segna un +0,92% a 15.009 punti. Inizio positivo anche per le altre Borse europee. I timori per l'Europa e soprattutto quelli per Olanda e Francia non sono stati messi da parte, ma i listini, dopo il lunedì nero, provano ugualmente il rimbalzo.