23:31

- Facebook ha realizzato nel primo trimestre 2012 ricavi per 1,06 miliardi di dollari, il 45% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente e il 6% in meno rispetto ai tre mesi precedenti. Lo comunica Facebook stessa, sottolineando che la metà dei ricavi è stata realizzata negli Stati Uniti e in Canada. L'utile netto di Facebook nel primo trimestre si e' attestato a 205 milioni di dollari.