Bankitalia: serve spending review

foto LaPresse 22:52 - Il vicedirettore generale della Banca d'Italia, Salvatore Rossi, chiede di reperire nuove risorse "attraverso la spending review e una migliore gestione del patrimonio pubblico". Così, ha spiegato, sarebbe possibile "avvicinarsi maggiormente al pareggio di bilancio nel 2013". I "rischi connessi con il perdurare delle tensioni sui mercati restano elevati", ha aggiunto, e "richiedono di perseverare nel risanamento dei conti pubblici".

"Serve il taglio delle tasse"

Per ritrovare la crescita dell'economia italiana, che ''è l'obiettivo principale'', ''bisognera' trovare il modo di ridurre la pressione fiscale'' su lavoratori e imprese. Rossi, rispondendo alle domande di alcuni parlamentari ha ricordato come ''la pressione fiscale sia molto alta in Italia sia nel confronto storico che internazionale'', è una ''situazione che mette a repentaglio il rilancio della crescita che rappresenta l'obiettivo principale che noi dobbiamo porci''. Per Rossi, infatti, si tratta ''dell'obiettivo nazionale interrompere un lungo periodo crescita bassa e stagnazione''. ''E' indubbio - conclude - che per cogliere l'obiettivo bisognerà trovare il modo di ridurre la pressione fiscale, e in modo particolare le aliquote legali'' su lavoratori e imprese.