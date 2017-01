foto Ansa

12:50

- Il vice ministro all'Economia, Vittorio Grilli, parla di tasse nel corso di un'audizione alla Camera: "Non abbiamo in programma patrimoniali o altri interventi fiscali, già c'è stato un forte intervento con l'Imu sul patrimonio immobiliare". La spending review, ha aggiunto, è importante ma "non dobbiamo illuderci: qualsiasi taglio alla spesa non facilita la crescita, tagliando la spesa pubblica d'impatto l'economia non va meglio".