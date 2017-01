Meno cinema e più discount, ecco l'Italia in crisi

- Altro che spread. La crisi, oltre che in borsa, incide sulla spese di tutti i giorni. Meno cene al ristorante, un taglio ai film visti al cinema, ai viaggi in macchina. E sempre più discount e low cost. Ecco il quadro dell’Italia 2012 fotografato da un’inchiesta del Sole24Ore. La crisi che colpisce il nostro paese da ormai cinque anni sta ridisegnando le nostre abitudini. A partire dalla spesa al supermercato.

Stando ai dati di Assolowcost sempre più italiani fanno spesa al discout. E spesso, per risparmiare, fanno tutto online. Tra le prime voci da sacrificare alla quadratura del bilancio domestico compare poi la cara vecchia auto. A marzo le immatricolazioni sono state 138mila, lo stesso numero del marzo 1980. La colpa è anche del caro benzina, con la super a un passo dalla soglia di due euro al litro. Si comprano macchine come 30 anni fa e si va sempre più in bus. A Milano l’Atm ha visto l’incremento annuo del 33% sugli abbonamenti mensili e del 20% su quelli annuali. Stessa sorte del numero dei passeggeri delle ferrovie: Trenord, la società che gestisce il trasporto pubblico ferroviario nell’Alto Milanese, ha registrato in marzo un +7% annuo di pendolari.

La vita è lowcost non solo al supermercato ma anche nella salute e nel tempo libero. Lo dimostra la crescita delle prestazioni a basso costo: sempre secondo Assolowcost il valore della sanità a prezzi solidali è arrivato a 10 miliardi di euro. Si tratta di professionisti che fanno risparmiare all'utente dal 30 al 60%. A soffrire di questi speciali "sconti" sono soprattutto i dentisti: secondo l'associazione di categoria i loro ricavi nel 2011 sono calati del 46%.

Non solo risparmio. Se da un lato si cerca di spendere meno, dall’altro si cerca di guadagnare di più. In tutti i modi. Ecco spiegato il boom dei “compro oro”, raddoppiati in Italia negli ultimi due anni e arrivati a 28mila. Lo stesso avviene per la diffusione di gratta e vinci e video lotterie, aumentati del 55% rispetto al 2011. C'è poi il capitolo casa. La maggior parte degli italiani ne ha una di proprietà, ma per i giovani in cerca di un alloggio sono tempi duri. I dati parlano chiaro: la domanda di case è in calo del 48% così come l’offerta dei mutui (-58,5% su base annua nel primo bimestre 2012).

