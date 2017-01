foto LaPresse

09:42

- Nuovo picco storico per il prezzo della benzina, che arriva a quota 1,918 euro al litro (Shell). A certificarlo è la Staffetta quotidiana, che indica anche 1,917 euro/litro per Q8. In lieve calo, invece, il diesel dopo le mosse di Eni, Esso e Shell che hanno ridotto i prezzi consigliati di 0,5 centesimi al litro: il prezzo massimo si attesta a 1,788 euro.