foto Ansa

09:21

- La Borsa di Milano apre in netto calo, con l'indice Ftse Mib che avvia le contrattazioni a -1,81%, a 14.153 punti, mentre l'All Share segna -1,2% a 15.244 punti. Dopo pochi minuti il rosso si amplia: l'Ftse Mib arriva a perdere il 2,25%, e l'All Share l'1,85%. Apertura in calo anche per le altre principali Borse europee: Parigi cede l'1,40%, Francoforte l'1,34%.