L'euro e le altre valute 18:22 - Seduta da dimenticare a Piazza Affari che chiude sui minimi per i timori per l'economia, dopo i dati macro negativi nell'Eurozona. Mentre regna l'incertezza politica per le presidenziali in Francia e la crisi di governo in Olanda. L'indice Ftse Mib segna un -3,83% a 13.849 punti, l'All-Share finale -3,61% a 14872,43 con lo spread ritornato a livelli guardia. Vendite su bancari e industriali. Maglia nera a St. Giù Unipol, bene Saras. - Seduta da dimenticare a Piazza Affari che chiude sui minimi per i timori per l'economia, dopo i dati macro negativi nell'Eurozona. Mentre regna l'incertezza politica per le presidenziali in Francia e la crisi di governo in Olanda. L'indice Ftse Mib segna un -3,83% a 13.849 punti, l'All-Share finale -3,61% a 14872,43 con lo spread ritornato a livelli guardia. Vendite su bancari e industriali. Maglia nera a St. Giù Unipol, bene Saras.

Milano è la peggiore d'Europa

La situazione politica del dopo voto in Francia e la crisi di governo in Olanda mandano a picco Piazza Affari. Una seduta pesante che risente anche dei dati macro negativi nella zona euro. Le borse sembrano invece aver snobbato la decisione del G20 di ampliare le risorse a disposizione del Fmi per far fronte alla crisi europea. Milano è la peggiore del Vecchio continente. In un listino principale segnato da forti perdite, le vendite si sono concentrate sui bancari e gli industriali.



Spread alle stelle, tutti si rifugiano nei Bund

Il differenziale fra i decennali italiano e tedesco ha toccato il picco di seduta a 423, massimo dallo scorso 31 gennaio, mentre il rendimento del 10 anni italiano è oscillato fra 5,646% e 5,797%. Il rendimento del Bund tedesco a 10 anni scende al minimo storico dell'1,634%, un valore mai visto dalla nascita dell'euro. Anche il tasso del titolo quinquennale tedesco ha testato i minimi storici scendendo fino allo 0,603%.



Spread Btp-Bund chiude a 409 punti

18:20 - Termina con una forbice ampia, a 409 punti, il differenziale di rendimento tra Btp decennali e gli equivalenti Bund tedeschi, dopo aver toccato il picco di seduta a 423, massimo dal 31 gennaio. Il rendimento del decennale è al 5,73%. Lo spread calcolato sui Bonos spagnoli è a 437 punti, con il tasso del decennale al 6,01%. Il differenziale tra il decennale francese e quello tedesco si attesta a 146.



Giornata nera su tutte le piazze europee

Le borse europee chiudono fortemente negative. Male Francoforte dove il Dax scende del 3,36% a 6.523 punti. A Londra il Ftse 100 arretra dell'1,85% a 5.665,57 punti mentre il Cac 40 di Parigi segna -2,83% a 3.098,37 punti. Giù del 2,76% Madrid.