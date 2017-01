Gb: "Monetine? Sono inutili, vanno abolite"

foto Afp

- Quante volte rifiutiamo il resto in moneta da 1, 2 o 5 centesimi? Quante volte preferiamo lasciarli al supermercato piuttosto che metterli nel portafoglio? Tante volte si sentono anche storie di banche che rifiutano di cambiare in banconote centinaia di euro in piccoli e piccolissimi tagli. E allora non sarebbe meglio abolirle? Il Regno Unito ci sta pensando, vorrebbe eliminare il penny. Il 25% degli inglesi sembra essere d'accordo con la decisione, e la percentuale tocca punte del 33% se si fa riferimento alla fascia più giovane della popolazione. E l'Unione europea che farà? Si adeguerà al sentir comune?