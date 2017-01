foto Ap/Lapresse

23:50

- La lotta alla povertà deve proseguire senza indugi. L'appello arriva dal Development committee della Banca mondiale secondo cui "la crescita nei Paesi emergenti e in via di sviluppo continua a essere relativamente forte, ma i Paesi poveri hanno ancora bisogno di sostegno". Per questo gli esperti chiedono che "le politiche e le riforme strutturali debbano continuare".