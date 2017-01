foto Ansa Correlati Comuni, spunta l'Imu-bis 13:12 - Se a ottobre il governo Monti aumenterà l'Iva, nel 2012 i contribuenti italiani pagheranno 19,9 miliardi di tasse in più rispetto al 2011, che saliranno a 32,5 mld nel 2013 e a 34,8 mld nel 2014. E' la previsione della Cgia di Mestre che nel triennio 2012/2014 calcola un aggravio complessivo di 87,3 mld di tasse. In pratica 8.200 euro a famiglia dei quali, finora, hanno versato solo il 7%, pari a poco più di 500/600 euro. - Se a ottobre il governo Monti aumenterà l'Iva, nel 2012 i contribuenti italiani pagheranno 19,9 miliardi di tasse in più rispetto al 2011, che saliranno a 32,5 mld nel 2013 e a 34,8 mld nel 2014. E' la previsione della Cgia di Mestre che nel triennio 2012/2014 calcola un aggravio complessivo di 87,3 mld di tasse. In pratica 8.200 euro a famiglia dei quali, finora, hanno versato solo il 7%, pari a poco più di 500/600 euro.

Per il segretario della Cgia, Giuseppe Bortolussi, tra i provvedimenti del governo Monti e quelli del precedente governo Berlusconi, "ormai rischiamo di rimanere soffocati dalle tasse. E' vero che il governo Monti è stato costretto ad intervenire in maniera molto decisa per salvare il Paese dal fallimento. Ma è altrettanto vero che si è agito solo ed esclusivamente sul fronte delle entrate".



"Per le famiglie la mazzata a fine anno"

Queste cifre comporteranno nel triennio 2012/2014 un peso fiscale medio per ciascuna famiglia italiana pari a 8.200 euro circa. "Ad oggi - conclude Bortolussi - le famiglie italiane non hanno ancora subito nessun serio contraccolpo economico, in quanto hanno pagato poco più di 500/600 euro. Praticamente solo il 7% della cifra totale che dovranno sborsare in questo triennio. Purtroppo, la mazzata arriverà verso la fine di quest'anno quando ad ottobre subiranno il probabilissimo aumento dell'Iva e a dicembre saranno chiamate a versare il saldo dell'Imu".