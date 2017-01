- Esplode la richiesta di ore di cassa integrazione a marzo. Secondo la Cgil con poco meno di 100 mln di ore è il peggiore risultato degli ultimi 10 mesi. Le 99.722.546 ore di marzo segnano su febbraio un +21,63%. Da inizio anno oltre 455mila lavoratori hanno subito un taglio del reddito per circa 908 mln di euro, pari a 1.900 euro per ogni singolo lavoratore.

Cgil: "Lacerazioni sempre più profonde"

"Ci sono lacerazioni sempre più profonde dietro lo stillicidio quotidiano di dati drammatici, dall'esercito di cinque milioni di persone in cerca di un lavoro che non trova al pesantissimo tonfo degli ordinativi nell'industria, fino ai spaventosi dati sulla cassa". Questo il commento del segretario confederale della Cgil, Vincenzo Scudiere, secondo il quale "il sistema produttivo si è avviluppato in una crisi profondissima, con il rischio di un inesorabile declino". Ecco perché - aggiunge - "le chiacchiere stanno a zero: bisogna far ripartire l'economia con azioni concrete e va salvaguardata l'occupazione e allargarla ai giovani. E' il lavoro il vero patrimonio da tutelare in questo Paese".

Cassa integrazione ordinaria: + 21,79%

Nei primi tre mesi del 2012 il totale delle ore di cassa integrazione ordinaria (cigo) è stato pari a 73.824.858 con un aumento sullo stesso periodo dello scorso anno del +21,79%. Nel rapporto si legge: "La cigo aumenta in tutti i settori tranne l'edilizia che 'compensa' negativamente con la richiesta di ore in crescita per la cassa straordinaria e quella in deroga".

Cassa integrazione straordinaria: -14,65%

In forte aumento la richiesta di ore anche per la cassa integrazione straordinaria (cigs) dove il monte complessivo registrato a marzo è stato pari a 33.733.721 per un +30,93% su febbraio. Le ore registrate in questi tre mesi del 2012 (80.899.375) segnano un -14,65% sullo stesso periodo dell'anno passato. "Professionisti, artisti, scuole private, istituti di vigilanza, case di cura private, e altro ancora: sono queste le attività che sopportano il 51% del totale delle richiese di cigs. Mentre il commercio al minuto subisce una richiesta sostenuta sul mese precedente del +103,34%", spiega il rapporto.

Cassa integrazione in deroga: +7,27%

La cassa integrazione in deroga (cigd) con le sue 37.612.272 ore di marzo aumenta consistentemente sul mese precedente del +21,04%, così come il dato del periodo gennaio-marzo, pari a 81.967.777 ore autorizzate, segna un +7,27% sullo stesso trimestre del 2011. I settori che presentano un maggiore volume di ricorso alla cigs in questi tre mesi sono quello del commercio con 29.551.967 ore (+28,37%) - pari al 36% del totale delle ore di cigd - e il meccanico con 16.264.584 (-28,67%).

In Lombardia il più alto ricorso alla cig

Le regioni del nord si segnalano ancora una volta per il ricorso più alto alla cassa integrazione. Dal rapporto della Cgil emerge che al primo posto per ore di cassa integrazione autorizzate a febbraio c'è la Lombardia con 58.203.451 ore che corrispondono a 111.930 lavoratori (prendendo in considerazione le posizioni di lavoro a zero ore). Segue il Piemonte con 26.146.785 ore di cig autorizzate per 50.282 lavoratori e il Veneto con 22.606.462 ore per 43.474 persone. Nelle regioni del centro c'e' il Lazio con 20.821.282 ore che coinvolgono 40.041 lavoratori. Mentre per il Mezzogiorno e' la Puglia la regione dove si segna il maggiore ricorso alla cig con 12.817.598 ore per 24.649 lavoratori.

E' la meccanica il settore in cui si conta a marzo per l'ennesima volta il ricorso più alto allo strumento della cassa integrazione. Secondo il rapporto della Cgil, infatti, sul totale delle ore registrate a febbraio, la meccanica pesa per 74.837.716, coinvolgendo 143.919 lavoratori (prendendo come riferimento le posizioni di lavoro a zero ore). Segue il settore del commercio con 35.871.433 ore di cig autorizzate per 68.984 lavoratori coinvolti e l'edilizia con 22.994.555 ore e 44.220 persone.