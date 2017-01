foto Ap/Lapresse

10:19

- La Cina "non sarà assente" dalle iniziative per rafforzare il Fondo monetario internazionale (Fmi) e ha rinnovato la sua fiducia nella ripresa delle economie europee. Lo afferma un comunicato pubblicato sul sito web della banca centrale cinese, la People's Bank of China, dopo la riunione del G20 che si è tenuta a Washington. Il comunicato non chiarisce però la misura nella quale Pechino è disposta a partecipare allo sforzo.