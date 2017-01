G20, Draghi: progressi da Roma e Madrid

foto Ap/Lapresse 23:45 - Italia e Spagna "hanno compiuto progressi notevoli" negli ultimi mesi. Lo ha detto il presidente della Bce, Mario Draghi, al summit del G20 a Washington. "Non abbiamo discusso di un taglio dei tassi, né di espandere altre misure", ha risposto Draghi a chi gli chiedeva se la Bce intenda seguire i consigli del Fondo monetario internazionale. - Italia e Spagna "hanno compiuto progressi notevoli" negli ultimi mesi. Lo ha detto il presidente della Bce, Mario Draghi, al summit del G20 a Washington. "Non abbiamo discusso di un taglio dei tassi, né di espandere altre misure", ha risposto Draghi a chi gli chiedeva se la Bce intenda seguire i consigli del Fondo monetario internazionale.

Visco: "Apprezzamenti per l'Italia"

Al G20 "ci sono stati molti apprezzamenti per le misure prese dall'Italia e dalla Spagna". Lo ha detto il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco. Ai giornalisti che gli chiedevano un commento sull'andamento degli spread, Visco ha ricordato che "la volatilità dei mercati è forte perché c'è incertezza: è necessario perseverare lungo la strada presa".



Fondi per oltre 430 miliardi

I Paesi del G20 si sono impegnati ad aumentare le risorse del Fmi per oltre 430 miliardi di dollari. E' quanto si legge nel comunicato finale.



Grilli: "Sulla strada giusta"

"I nostri colleghi hanno espresso soddisfazione: stiamo percorrendo la strada giusta ma non abbiamo ancora finito". Lo ha detto il vice ministro dell'Economia, Vittorio Grilli, al termine del G20.