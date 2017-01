foto LaPresse

- "I problemi sono molti e non si può fare uno sciopero generale al giorno". Così il segretario generale della Cisl, Raffaele Bonanni, replica indirettamente all'appello lanciato dal leader della Cgil, Susanna Camusso, per uno stop di tutti i lavoratori d'Italia. Per Bonanni, invece, è necessario "affrontare ogni problema in modo chiaro, perché il sindacato è meglio che stia lontano dalle agitazioni della politica".