foto Afp

12:56

- L'Unione europea resta "fiduciosa" nella capacità dell'Italia di far fronte alla crisi e non ritiene utile commentare i "movimenti speculativi dei mercati sul breve termine". Così un portavoce Ue ha voluto esprimere una veloce opinione sull'andamento dello spread tra Btp e Bund che in apertura dei mercati era schizzato oltre 400 punti per poi ripiegare in poche ore.