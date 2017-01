12:37

- Lo spread Btp-Bund torna sotto i 400 punti base, scendendo fino a 391 punti. Il rendimento del Btp a 10 anni è in calo al 5,62%. Piazza Affari beneficia di queste notizie e torna in positivo. Gli indici accelerano e portano Milano in testa ai principali mercati europei. L'indice Ftse Mib si mantiene saldamente oltre l'1%.