Art. 18, Camusso: "Presto sciopero generale"

foto Ansa 13:38 - "Continuiamo a lavorare per preparare lo sciopero generale, che faremo": così Susanna Camusso, parlando dal palco della manifestazione per lo sciopero di quattro ore della Cgil di Roma e Lazio, e riferendosi al lavoro, ma anche al picco e alla crescita. Tornando a parlare di articolo 18, poi, il segretario della Cgil afferma: "La partita col governo non è chiusa, la situazione sociale in Italia sta diventando insopportabile".

La Camusso ha attaccato l'operato dell'esecutivo: "Non aver fatto interventi equi sta determinando una situazione sociale insopportabile". "Il governo - ha sottolineato - ha fatto cose giuste, come la lotta all'evasione, ma sulla crescita fa l'opposto di quello che serve".



La sindacalista, che sta guidando il corteo della Cgil, che terminerà in piazza Farnese, ha anche commentato la visita che lunedì la Fornero farà allo stabilimento dell'Alenia di Torino, dopo aver accettato l'invito degli operai. "Siamo sempre contenti quando le persone sono cortesi, ma resta un po' strana l'idea che il ministro senta il bisogno di dire che va lì a spiegare ai lavoratori come sono fatte le riforme", ha detto.



Bonanni: "Sciopero generale? Impossibile uno al giorno"

"I problemi sono molti e non si può fare uno sciopero generale al giorno": così il segretario generale della Cisl, Raffaele Bonanni, ha risposto alla domanda dei cronisti sull'ipotesi che i sindacati indicano uno sciopero generale in relazione alla crisi del Paese.