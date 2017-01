foto LaPresse Correlati Marina Berlusconi: "Monti poco incisivo"

Confalonieri: "Mediaset non è in crisi" 15:49 - "La crisi viene dall'Europa e da lì va trovata la soluzione, ma l'intervento di Monti è stato troppo recessivo". E' il giudizio lapidario sul governo espresso dalla presidente di Fininvest, Marina Berlusconi, in un'intervista a La Stampa. "Bene la riforma delle pensioni, ma l'85% degli interventi di questo esecutivo sono nuove tasse". E sulla riforma del lavoro? "Un mezzo pasticcio - aggiunge - la flessibilità non è aumentata, anzi". - "La crisi viene dall'Europa e da lì va trovata la soluzione, ma l'intervento di Monti è stato troppo recessivo". E' il giudizio lapidario sul governo espresso dalla presidente di Fininvest, Marina Berlusconi, in un'intervista a La Stampa. "Bene la riforma delle pensioni, ma l'85% degli interventi di questo esecutivo sono nuove tasse". E sulla riforma del lavoro? "Un mezzo pasticcio - aggiunge - la flessibilità non è aumentata, anzi".

E' una Berlusconi a tutto campo che torna a parlare di attualità ma anche del passato come la vicenda De Benedetti o il conflitto di interessi. Sul governo, però, non è una bocciatura tout court: "Monti deve continuare a governare, auguriamoci tutti che lo faccia in modo più incisivo rispetto ad oggi.



"Meno tasse per tutti"

Sul rilancio del Paese la Berlusconi dà un suo suggerimento: "Non sono un politico o un docente, ma vivo la realtà delle aziende. Per rilanciare il Paese vedo solo una strada: abbassare la pressione fiscale". Come arrivarci? "Tagliare la spesa pubblica e dismettere parte del patrimonio statale", dice la manager.



Il conflitto di interesse

Un tema ricorrente quando a parlare è un membro della famiglia Berlusconi è ovviamente il conflitto di interessi. Ma sull'argomento, il presidente di Fininvest ha le idee molto chiare: "Sono vent'anni che ci accusano ma se andiamo a vedere bene Mediaset ha raggiunto il suo valore più alto in Borsa quando al governo c'era Massimo D'Alema". E anche sui presunti benefici di cui le aziende di famiglia hanno beneficiato Berlusconi è categorica: "Bugie, in 16 anni abbiamo pagato 8 miliardi di euro in tasse, due milioni al giorno, le nostre aziende dovrebbero potersi muovere senza la distorsione del pregiudizio politico".



Gli errori di papà Silvio

Ora che il capofamiglia non è più al governo viene chiesto a Marina un giudizio critico sull'operato del padre. "Errori? Non mi pare ce ne siano stati - dice - semmai ha capito il vero problema dell'Italia che è l'ingovernabilità. Ha provato a risolverlo ma glielo hanno impedito, speriamo che la riforma delle regole del gioco (legge elettorale ndr) possa avvenire adesso".



La riforma della giustizia e il caso Ruby

E parlando di riforme la discussione non può che virare sulla giustizia. "Impossibile negare che alcuni magistrati esercitino il proprio ruolo in modo molto mediatico e poco giusto", afferma la Berlusconi, "qualche segnale di miglioramento c'è, basti vedere la fine del processo Mills o la sentenza su Dell'Utri - continua - ma continua l'ignobile farsa del processo Ruby". "Normalissime cene - dice la figlia di Silvio Berlusconi - in una casa privata tra l'altro pagate da mio padre di tasca sua, cosa che mi pare una rarità", dice facendo un chiaro riferimento alle attuali vicende della Lega.



"La rapina del secolo"

Ma a togliere serenità alla Berlusconi è stata però la sentenza con cui la Cir di Carlo De Benedetti si è vista assegnare 564 milioni di euro quale risarcimento per il "lodo Mondadori". "E' stato un esproprio - dice la presidente del gruppo di Segrate - una sentenza che non sta nè in cielo nè in terra contro cui abbiamo fatto ricorso in Cassazione". "E' la rapina del secolo - dice ancora - e brucia ancora di più perché è arrivata in un momento difficile per tutti".