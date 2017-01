foto Ap/Lapresse

17:59

- Chiude in ribasso la Borsa di Milano sotto il peso delle voci di possibile downgrade della Francia, con lo spread tra Btp e Bund che nella giornata è arrivato a toccare quota 401 per poi riscendere a 390. Il Ftse Mib perde il 2,01% a 14.297 punti. L'All Share segna un -1,95% e si attesta a 15.306 punti. Pessimismo alimentato anche dai dati Usa che vedono i sussidi di disoccupazione in calo ma meno delle attese.