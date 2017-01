foto Afp

- Il rapporto deficit/Pil previsto dall'Italia per il 2013 (0,5%) "è in linea con le previsioni formulate dalla Commissione europea". Così un portavoce da Bruxelles ha commentato i dati diffusi ieri con il Def (Documento di economia e finanza) dal governo di Roma. La Commissione ritiene "raggiungibile" anche l'obiettivo indicato dal premier Monti per l'avanzo primario 2013.