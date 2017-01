foto Olycom

12:12

- Fitch ha tagliato ancora il rating sul debito sovrano della Grecia da "C" a "D". Per l'agenzia l'outlook sul Paese è "stabile". La Grecia deve affrontare il problema della ricapitalizzazione delle banche, in base alla quale si deciderà la somma che lo Stato dovrà dare agli istituiti finanziari. La decisione potrebbe essere presa dopo le elezioni legislative in programma il 6 maggio.