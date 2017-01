Lavoro, nel 2011 2 milioni e 897mila inattivi

foto Ansa 11:33 - Secondo quanto rilevato dall'Istat, nel 2011 gli inattivi che non hanno cercato un impiego ma sarebbero disponibili a lavorare sono stati 2 milioni 897mila, con un rialzo annuo del 4,8% (+133 mila unita'). La quota di questi inattivi rispetto alle forze lavoro è dell'11,6%, dato superiore di oltre 3 volte a quello medio dell'Unione europea. - Secondo quanto rilevato dall'Istat, nel 2011 gli inattivi che non hanno cercato un impiego ma sarebbero disponibili a lavorare sono stati 2 milioni 897mila, con un rialzo annuo del 4,8% (+133 mila unita'). La quota di questi inattivi rispetto alle forze lavoro è dell'11,6%, dato superiore di oltre 3 volte a quello medio dell'Unione europea.

I disoccupati in senso stretto, invece, nel 2011 erano 2 milioni e 108mila: una quota, contrariamente alla media europea, inferiore a quella di inattivi. La quota degli inattivi rispetto alla forza-lavoro, inoltre, cresce tra il 2010 e il 2011, passando dall'11,1 all'11,6%, dato superiore di oltre tre volte a quello medio europeo (3,6 per cento).



Il gruppo degli inattivi, sottolinea l'istituto di statistica, è "fortemente caratterizzato dal fenomeno dello scoraggiamento": il 43% (circa 1,2 milioni di persone) dichiara di non aver cercato un impiego perché convinto di non riuscire a trovarlo.



Sommando gli inattivi ai disoccupati si ottiene una cifra elevatissima: un esercito di circa 5 milioni di persone che potrebbero essere impiegate nel processo produttivo ma che non trovano collocazione.