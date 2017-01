foto LaPresse

17:04

- "Contrariamente a quanto riportato dalla stampa, forse a causa di un equivoco, Mediaset non ha presentato alcun ricorso relativo all'emendamento sulle frequenze tv approvato in questi giorni dalla Commissione Finanze della Camera". Lo precisa in una nota la stessa società televisiva spiegando che "il ricorso è stato depositato al Tar il 13 marzo 2012 e si riferisce al provvedimento ministeriale sulla sospensione del Beauty contest del 20 gennaio".