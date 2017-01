- Internet si sta rivelando sempre più una risorsa che "contribuisce ad allargare il pubblico dei lettori". E' quanto emerge dall'indagine "La stampa in Italia 2009-2011", curata dalla Fieg. Tra il 2009 e il 2011, infatti, il numero degli utenti di siti web di quotidiani in un giorno medio è salito da 4 a 6 milioni, con un incremento del 50%.

In parallelo, l'indagine sottolinea che il numero complessivo di utenti attivi sul web in un giorno medio è passato da 10.4 a 13.1 milioni, con un incremento del 26%.

Se nel 2009 la percentuale di utenti di siti web di quotidiani sul totale dell'utenza nel giorno medio era del 38,3%, nel 2011 è salita al 46,8%. Le previsioni per quest'anno stimano un'ulteriore crescita del 50%.

Sul piano dei costi, nel 2011, illustra la Fieg nello studio, è proseguita l'azione di contenimento che ha preso avvio nel 2008 con interventi che hanno portato ad un loro sostanzioso abbattimento nel 2009 (-6,6%) e soprattutto nel 2010 (-7,5%).

Male l'andamento della pubblicità: i dati sono tutti di segno negativo. Nel 2011 i quotidiani a pagamento hanno subito una flessione del 6,2%, i quotidiani free addirittura del 22,4% e i periodici del 3,6%. La televisione, pur arretrando (-3% rispetto al 2010), ha visto la sua quota di mercato aumentare dal 53,7 al 53,9%. L'eccezione è internet, che ha continuato la sua corsa (+14,6%), con una quota di mercato salita dal 6 al 7,1%. Tutti gli altri mezzi hanno accusato flessioni e ridimensionamenti delle relative quote di mercato. Per quanto riguarda la stampa periodica, nel 2011, il fatturato viene stimato in calo del 2,9%, con le due componenti, ricavi pubblicitari e da vendita, che retrocedono, rispettivamente, del 2,7% e del 3%.