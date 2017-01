foto LaPresse

11:29

- Segno negativo per la produzione nel settore dell'edilizia: a febbraio 2012, rispetto al mese precedente, l'Eurozona ha registrato un calo del 7,1%. Le maggiori flessioni sono state registrate in Germania (-17,1%), Slovenia (-10,3%) e Italia (-9,9%). Lo rende noto Eurostat, precisando che sua base annua, rispetto al febbraio 2011, la produzione ha subito un calo del 12,9% nei Paesi della zona euro. In Italia la diminuzione è stata del 23%.