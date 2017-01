foto Ap/Lapresse 17:05 - "Mediaset non è un'azienda in crisi". Lo ha detto il presidente Fedele Confalonieri aprendo l'assemblea degli azionisti. "La tv è un mezzo tutt'altro che superato" ha proseguito il presidente sottolineando la necessità di "contrastare i costi aziendali" e di lavorare sui contenuti. Dobbiamo "ridisegnare una Mediaset diversa" ha detto Confalonieri concludendo che "stiamo facendo e faremo dei sacrifici ma alla fine Mediaset sarà più leggera ed efficiente". - "Mediaset non è un'azienda in crisi". Lo ha detto il presidente Fedele Confalonieri aprendo l'assemblea degli azionisti. "La tv è un mezzo tutt'altro che superato" ha proseguito il presidente sottolineando la necessità di "contrastare i costi aziendali" e di lavorare sui contenuti. Dobbiamo "ridisegnare una Mediaset diversa" ha detto Confalonieri concludendo che "stiamo facendo e faremo dei sacrifici ma alla fine Mediaset sarà più leggera ed efficiente".

"Ancora non possiamo dire" se Mediaset parteciperà all'asta sulle frequenze, ha sottolineato in merito alla asta per l'assegnazione delle frequenze televisive. "Vedremo la disciplina dell'asta che farà Agcom".



"Possiamo però fin da ora prevedere che neanche l'asta metterà fine alle polemiche sui regali a meno che a Mediaset non venga ingiustamente impedito di partecipare. Siate sicuri che andremo avanti per difendere i nostri diritti".



Il gruppo ha già presentato un ricorso contro la sospensione del beauty contest che, per Confalonieri, "è la formula utilizzata in gran parte degli altri Paesi europei" ed "è una procedura legale e condivisa dall'Europa".



"Uscire da Endemol è stata una scelta di buon senso"

Era giusto entrare in Endemol e uscirne è stata una scelta "di buon senso". Così il presidente Mediaset Fedele Confalonieri ha commentato l'investimento del gruppo nella casa di produzione olandese, di cui acquisì un terzo del capitale nel 2007 e da cui è definitivamente uscita all'inizio di aprile dopo che il controllo è passato ai fondi creditori.



Su Endemol "non siamo riusciti a far prevalere le nostre logiche da industria televisiva a fronte di soci puramente finanziari". "La scelta di entrare è stata corretta. Si trattava di investire in contenuti, indirizzo che vogliamo e dobbiamo continuare a perseguire. Uscire, alla fine, quando ormai il 94% era in mano a soci finanziari è stata una scelta di buon senso", ha detto Confalonieri difendendo l'investimento fatto nel 2007: "Facile dire che abiamo pagato troppo. Ma certo non erano prevedibili, allora, due pesantissime crisi mondiali".



Mediaset smentisce ricorso al Tar

"Contrariamente a quanto riportato dalla stampa, forse a causa di un equivoco, Mediaset non ha presentato alcun ricorso relativo all'emendamento sulle frequenze tv approvato in questi giorni dalla Commissione Finanze della Camera". Lo precisa in una nota la stessa società televisiva spiegando che "il ricorso è stato depositato al Tar il 13 marzo 2012 e si riferisce al provvedimento ministeriale su sulla sospensione del Beauty contest del 20 gennaio".