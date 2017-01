foto Ap/Lapresse

09:13

- Piazza Affari apre in calo. Il Ftse Mib cede lo 0,27% 14.903 punti e il Ftse All share lo 0,25% a 15.919 punti. Spread tra Btp e Bund poco mosso in avvio di seduta. Il differenziale di rendimento tra Italia e Germania sulla scadenza decennale si attesta a 373 punti base, con una variazione minima rispetto alla chiusura di ieri a 372 punti.