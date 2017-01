foto Ap/Lapresse

- Il direttore generale del Fondo Monetario Internazionale mostra cauto ottimismo sul futuro dell'economia. "Le cose vanno un pochino meglio rispetto a qualche mese fa. Ma non dobbiamo illuderci con un falso senso di sicurezza - ha detto Christine Lagarde -. La ripresa è ancora fragile". "Il sistema finanziario in Europa è ancora sotto pressione. In Europa e altrove, il debito è ancora elevato, sia pubblico sia privato", ha aggiunto.