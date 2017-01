foto Ansa

19:21

- Il Pil scenderà quest'anno dell'1,2% per recuperare nel 2013 con una crescita dello 0,5%. E' questo il nuovo quadro macroeconomico per l'Italia indicato nella bozza del Documento di economia e finanza (Def) che sarà esaminato domani in Consiglio dei ministri. Vola la pressione fiscale, con un nuovo record assoluto: il peso del fisco si attesterà quest'anno al 45,1%, salendo poi al 45,4% nel 2013.