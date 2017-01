foto IberPress

19:03

- Chiusura in forte rialzo per la Borsa valori, galvanizzata da una serie di indicazioni positive sulle prospettive dell'economia, provenienti dalla Germania e dall'Fmi, che ha rivisto in meglio le stime di crescita mondiali. L'indice Ftse Mib termina con un +3,68% a 14.942 punti, All Share +3,53%. Balzo delle banche, bene energia, Fiat, Mediaset, alle stelle Unipol e Fonsai. Lo spread Btp-Bund si attesta a quota 372 punti.