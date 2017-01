foto Afp Correlati Monti: "Sulla crisi non dobbiamo abbassare la guardia"

17:36 - La ripresa economica italiana inizierà solo nel 2013 dopo una recessione più profonda rispetto a quella dell'area euro nel suo complesso, per la quale è prevista una contrazione del Pil nella prima metà del 2012. Ma poi inizierà la crescita. Lo prevede il Fondo Monetario Internazionale. Piazza Affari ha accolto la notizia accelerando con il Ftse Mib che chiude con l'indice Ftse Mib a +3,68% a 14.942 punti.

Per Italia 2012 difficile, ma crescita dal 2013

"La crescita in Italia tornerà nel 2013". Lo ha affermato un economista del Fondo monetario internazionale, Jorg Drecressin, rispondendo alle domande dei giornalisti alla presentazione del World Economic Outlook. Secondo l'economista il 2012 per l'Italia "sarà un anno molto difficile, ma permetterà al Paese di riposizionarsi per tornare a crescere".



Botta e risposta tra Fmi e Bankitalia sul pareggio di bilancio

Per il Fondo monetario internazionale, l'Italia l'anno prossimo non riuscirà a centrare il pareggio di bilancio, obiettivo di finanza pubblica concordato in sede europea. A impedire il raggiungimento del target è la recessione: infatti depurando i conti pubblici dalla congiuntura negativa, il bilancio italiano risulterebbe in avanzo il prossimo anno. L'Italia raggiungerà il pareggio nel 2017. Per l'Fmi il deficit-pil italiano passerà infatti dal 2,4% del 2012 all'1,1% nel 2017, per attestarsi all'1,5% nel 2013, all'1,6% nel 2014, all'1,5% nel 2015 e all'1,3% nel 2016. L'avanzo primario passerà dal 3% del 2012 al 5,1% del 2017. Di diverso avviso la Banca d'Italia. "In tutte le previsioni ci sono margini di tolleranza, se si arriva vicini al pareggio è già un grosso risultato", è stata la risposta del direttore generale di Bankitalia, Fabrizio Saccomanni, il quale precisa che vicini al pareggio non è un deficit dell'1% ma "uno zero virgola".



Riforme di Italia e Spagna abbassano spread

Il recente impegno dell'eurozona di aumentare il firewall finanziario e le riforme fiscali e strutturali "in particolare in Italia e Spagna" abbassano i rendimenti sul rischio sovrano, "nonostante il nuovo aumento in Italia". E' quanto si legge nel World Economic Outlook dell'Fmi, che cita come fattori di riduzione dello spread anche le iniezioni di liquidità della Bce.



Germania, alzare firewall a 1.000 miliardi

Il negoziato globale per aumentare il "firewall" del Fondo monetario internazionale dovrebbe portare le sue risorse anticrisi vicino ai 1.000 miliardi di dollari impegnati dall'Europa. Lo riferisce secondo l'agenzia Bloomberg un funzionario governativo tedesco nel briefing avuto con i giornalisti a Washington, in occasione delle riunioni di primavera del Fmi.



Riviste al rialzo le stime mondiali

All'inizio dell'anno il Fondo aveva previsto per l'eurozona nel 2012 una contrazione del Pil dello 0,5%, per gli Stati Uniti una crescita dell'1,8%, per l'economia globale un incremento del 3,3%. Nell'area della moneta unica, secondo l'Fmi, la Germania crescerà dello 0,6% nel 2012 e dell'1,5% nel 2013, il Pil della Francia salirà rispettivamente dello 0,5% e dell'1%, mentre quello della Spagna si contrarrà dell'1,8% quest'anno per risalire dello 0,1% nel 2013. L'intera eurozona dovrebbe crescere dell'1,9% nel 2013.