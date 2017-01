foto Ansa

18:21

- I contribuenti potranno scegliere se pagare l'Imu in due o tre rate. Lo prevede un sub emendamento al decreto legge di semplificazione fiscale, approvato dalla commissione finanze della Camera. La proposta di modifica, presentata da Gian Luca Galletti (Udc), contentirà ai proprietari di casa di scegliere se versare tre rate (a giugno, settembre e dicembre) o in due rate (corrispondendo il 50% del valore dell'imposta a giugno e dicembre).