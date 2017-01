Allarme Bankitalia: "Disoccupazione giovanile al 18% e riduzione della spesa delle famiglie"

Di contro c'è un'accelerazione dell'offerta lavorativa per la fascia più anziana della popolazione, complice soprattutto l'allungamento della prospettiva di vita degli italiani nell'ultimo decennio. Infatti per la fascia 55/64 c'è stata un impennata di offerta, che è passata dal 38,4% del 2012 al 40,8% del primo trimestre 2012, alla quale però non corrisponde un impiego occupazionale totale.

Il tasso di disoccupazione per questa fascia è passato dal 5,7% del 2010 al 6%. La crescita di questo tasso incide più che altro sulla fascia più adulta e meno istruita della popolazione mentre generalmente ad un livello più alto d'istruzione corrisponde anche un tasso disoccupazionale minore.

Crolla la spesa delle famiglie: -5%

Ma non è solo la disoccupazione a destare proccupazione in questo trimestre di profonda crisi. Bankitalia infatti lancia l'allarme sul calo sensibile della spesa delle famiglie, che tocca quota -5,% rispetto allo stesso periodo del 2008. 'Sulla spesa delle famiglie ha inciso nel 2011 l'ulteriore riduzione del reddito disponibile reale che, risentendo dell'accelerazione dei prezzi al consumo, è diminuito dello 0,5%'. E prosegue anche la tendenza al calo del risparmio, sceso di 0,7 punti nel 2011 al 12%". Si spende meno e non si riesce nemmeno a risparmiare.

Bilancia dei pagamenti: cala il disavanzo

Notizia positiva dal fronte della bilancia dei pagamenti. Negli ultimi dodici mesi il disavanzo di conto corrente e' risultato di 47,984 miliardi di euro, in calo rispetto ai 49,617 miliardi precedenti. Secondo i dati di Bankitalia inoltre, nel mese febbraio il disavanzo e' ammontato a 5,138 miliardi rispetto ai 6,917 miliardi dello stesso mese del 2011.

Turismo: calano le spese degli italiani all'estero

A gennaio 2012 si sono registrati pesanti cali riguardo alle spese degli italiani all'estero, diminuite del 5,8%, bilanciate però dalla crescita delle spese degli stranieri nel territorio italiano, che sono aumentate del 5,6%. La bilancia dei pagamenti turistica, però, chiude abbastanza posivamente nel 2011, registrando un saldo netto positivo di 10.308 milioni di euro, a fronte di uno di 8.841 milioni di euro nel 2010.

Permane allarme crisi a livello Ue e globale



Secondo i tecnici della Banca d'Italia sono molto incerte le prospettive di una ripresa economica nel breve periodo.La possibilità che la ripresa inizi davvero tra la fine del 2012 e l'inizio del 2013 dipende soprattutto dall'andamento dei mercati finanziari e dai rendimenti dei titoli di Stato. Le misure riguardanti liberalizzazioni e semplificazioni varate dal governo Monti, unitamente alla riforma del lavoro, potranno incidere positivamente sull'andamento dell'economia, ma l'incertezza è ancora forte. "

Restano rischi molto elevati, riconducibili al riacutizzarsi delle tensioni sui mercati finanziari europei e a un rallentamento piu' pronunciato dell'economia globale" conclude il Bollettino economico.