Avete ancora dubbi? Ecco "Pronto Imu"

foto Ansa Correlati Città per città, ecco quanto pagheremo

10:53

- L'Imu 2012 si pagherà in tre rate: ciascuna pari a un terzo dell'imposta calcolata applicando l'aliquota base (0,4 per mille). Le prime due rate dell'imposta sulla prima casa si verseranno rispettivamente entro il 16 giugno e il 16 settembre. La terza rata - con conguaglio - sarà da versare entro il 16 dicembre. Una sola agevolazione a famiglia, se i coniugi sono separati pagherà chi abita l'immobile.I dubbi però restano e sono tanti. Inviate qui le vostre domande e lasciateci il vostro numero di telefono, potrete intervenire in diretta tv: vi risponderà un esperto su Tgcom24 a partire dalle 15.30.