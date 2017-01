foto Ansa

09:21

- La Borsa di Milano apre la seduta in flessione, con il Ftse Mib che cede lo 0,37% a 14.357 punti e il Ftse All Share che perde lo 0,31% a 15.366 punti. Contrastato l'avvio per le altre principali piazze europee. Ad Amsterdam Aex +0,30% a 306,95 punti; a Bruxelles Bel 20 +0,33% a 2.246 punti; a Francoforte Dax +0,14% a 6.634 punti; a Londra Ftse +0,02% a 5.667 punti; a Parigi Cac 3.208 punti (+0,10%); a Lisbona Psi 20 5.162 punti.